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Wichtige Abstimmungen im Juni

  02.04.2026 Aargau

Am 14. Juni gelangen zwei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung: die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» sowie die Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG). Zudem wird über zwei ...

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