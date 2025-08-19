WETTERGLÜCK AUF BESTELLUNG

Der diesjährige Grillnachmittag der Senioren für Senioren SfS im Waldhaus Möhlin war wieder ein wunderbares Ereignis. Das «bestellte» schöne Wetter hat dazu beigetragen, dass alle in lockerer und fröhlicher Stimmung zusammenkommen konnten. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorin, deren Einsatz massgeblich zum reibungslosen Ablauf beigetragen hat. Besonders erfreulich ist auch, dass so viele Vereinsmitglieder, inklusive vieler Neumitglieder, bei diesem Anlass dabei waren. Der Anlass bot die perfekte Gelegenheit, sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen – ein wichtiger Beitrag gegen soziale und emotionale Einsamkeit. Das vielfältige Salat- und Dessertbuffet war eine tolle Ergänzung zu den leckeren mitgebrachten Grilladen und wurde durch grosszügige Spenden bereichert. Die grosse Beteiligung und die Unterstützung durch Spenden und Arbeitseinsatz haben den Tag zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr! (mgt)