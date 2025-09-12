Wertvolle Freiwilligenhilfe

Dankesanlass der Pro Senectute Aargau, Bezirk Laufenburg

Im Bezirk Laufenburg engagieren sich rund 125 Personen freiwillig für Pro Senectute Aargau. Einmal im Jahr sind alle eingeladen zum «Dankesanlass». Als Zeichen der Wertschätzung organisierte die Beratungsstelle einen geselligen Abend im FiBL-Restaurant in Frick.

Mit einem strahlenden Lächeln begrüssten Einsatzleiterin Alexandra Benz und Sozialberater Thomas Winterberger von der Beratungsstelle in Frick die ankommenden Gäste. Zum Apéro ging es in den ersten Stock, wo ein einladender Raum und schön gedeckte Tische bereitstanden. Eveline Dillinger, die Leiterin der Beratungsstelle, begrüsste die Anwesenden. In der kurzen Ansprache zeigte sie sich sehr beeindruckt von der Leistung der Mitarbeitenden. Mit Zahlenbeispielen wurde diese Arbeit sichtbar gemacht und der Umfang war noch besser nachvollziehbar. «Beispielsweise 608 Stunden erteilen Sportgruppenleitende im ganzen oberen Fricktal Fitness und Gymnastik.» Diese Lektionen sind nur ein Bruchteil dessen, wie umfangreich auch die präventive Wirkung von Freiwilligenarbeit sein kann. Eveline Dillinger bedankte sich herzlich für die grossen Verdienste und die gute Zusammenarbeit.

Ruth Treyer überbrachte den anwesenden Sportgruppenleitenden, Mitarbeitenden aus Haushaltshilfe, Mahlzeitendienst, Steuererklärungs- und administrativen Diensten, den Ortsvertretungen sowie den Mittagstisch-Leitenden herzliche Gruss- und Dankesworte der Geschäftsleitung.

Anschliessend wurden die Mitarbeitenden, die ein Arbeitsjubiläum feiern, geehrt. «Was ist das Geheimnis, ein freiwilliges Engagement über so lange Zeit auszuüben?», fragte die Stellenleiterin. «Es macht süchtig», kam prompt die Antwort einer Mitarbeiterin, die seit zehn Jahren dabei ist. Eine Antwort, die auch das längste Jubiläum von 35 Jahren erklären dürfte, welches eine Ferienleiterin am Dankesanlass feierte.

Das FiBL-Team unter der Leitung von Martin Künzli hatte ein wunderbares Nachtessen aus regionalen Köstlichkeiten zubereitet. Angeregte Gespräche, fröhliches Gelächter und zufriedene Gesichter prägten den Abend.

Bereichert wurde er zudem von Jürg Steigmeier. Der Geschichtenerzähler aus dem Zurzibiet, erzählte von schönen Mädchen, gütigen Zwergen, eifersüchtigen Bauern, grosser Liebe und prächtigen Goldschätzen. Gekonnt zog der Künstler die Zuhörer in seinen Bann. Mit Gestik, Mimik und einer unverfälschten Sprache erweckte Jürg Steigmeier mit seiner sonoren Stimme die Figuren zum Leben.

Nach der süssen Dessertauswahl und einem letzten Espresso fand ein rundum gelungener Abend seinen Abschluss. (mgt)