Wernertreff

Noch 10 Werner in Gipf-Oberfrick

Einmal mehr fanden sich traditionell die Gipf-Oberfricker «Werner» an ihrem Namenstag (19. April) zusammen. Was im Jahre 2011 mit 19 Werner begann, kann heute mit nur noch 10 im Dorfe wohnenden Werner weiter gepflegt werden. Der Einladung folgten dieses Jahr deren vier. Diese trafen sich im Gasthaus «Adler» und genossen einen fröhlichen, geselligen Abend. Bei einem feinen Nachtessen aus der «Adler»-Küche wurden diverse Themen diskutiert. Davon gibt es viele, momentan besonders jene, die zum Nachdenken Anlass geben. Aber auch lustige Episoden hatten in der Runde Platz. Man gedachte aber auch den verstorbenen Werner-Kameraden. «Ja, es werden immer weniger, die unseren Namen tragen und Nachwuchs ist auch nicht in Sicht», so die einhellige Meinung. Einst war Werner ein gefragter Vorname, der heute kaum noch gewählt wird. Der Name Werner, der aus dem Althochdeutschen stammt, bedeutet «Anführer» oder «Beschützer». Also einer, der im übertragenen Sinn «vorangeht». Und genau das bräuchte doch die Gesellschaft heute mehr denn je. Stolz befanden die Gipf-Oberfricker Werner, dass es so gelingt, ein Stück spezielle Kultur im Dorf zu leben und gleichzeitig Kameradschaft zu pflegen. Um 22 Uhr sind die Werner auseinandergegangen und freuen sich bereits auf das nächstjährige Treffen. (mgt)