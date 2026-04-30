Werners feiern innovativ

Einmal mehr wurde der Werner-Namenstag am 19. April gefeiert. Wenn auch der Name «Out» erscheint, das Thema, mit dem sich die Werners in diesem Jahr auseinandersetzten, das war «In».

Werner-Treffen zum Namenstag

Einmal mehr wurde der Werner-Namenstag am 19. April gefeiert. Wenn auch der Name «Out» erscheint, das Thema, mit dem sich die Werners in diesem Jahr auseinandersetzten, das war «In».

Es lag auf der Hand, dass das 14. Werner-Treffen im Zusammenhang mit dem Tag der offenen Türen auf dem Kornberg stattfindet. Es ist doch etwas Aussergewöhnliches, einen Hof-Umbau mit integrierter Biogasanlage zu besichtigen. Dies erst noch, wenn der Landwirt Martin Schmid als innovativer Kornberghof bauer, ein Nachfahre des Werner-Mitgründers (Gumper) ist. Zum Namenstag, der auf einen Sonntag gefallen ist, wurden auch die Partnerinnen eingeladen.

Fünf Werner fanden sich am Sonntag in Begleitung auf dem Hofe ein. Die Führung durch die Hofanlagen, Besichtigung und Informationen waren sehr interessant. Es beeindruckte der organisatorische Auf bau der Betriebsgemeinschaft bestehend aus drei Parteien/Standorten mit insgesamt neun Personen. Ein fortschrittlicher, neuzeitlicher Bauernbetrieb mit mehr als 100 Hektaren Betriebsf läche, mit weit über 100 Tieren, meist Milch- und Aufzuchtvieh und gegen 1000 Hochstammbäumen. Ins Auge sticht besonders auch die neuerstellte Biogasanlage. Damit hat der Chornberghof eine grosse Investition und einen wichtigen Schritt in Richtung erneuerbare Energien getätigt und einen grossen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die Werner sind über die grosse Innovation und die neuzeitliche Ausrichtung des Vorzeigebetriebs begeistert. Bei Speis und Trank feierten sie ihren Namenstag im Kreise vieler Festteilnehmenden. Für die Werner war es ein gelungener Namenstaganlass mit einem «Bhaltis» – dem Wernis-Magenbrot. (mgt)