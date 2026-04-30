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Werners feiern innovativ

  30.04.2026 Fricktal
Die Werner auf dem Chornberghof (von links): Fasel, Marty, Meng, Peterhans und Wettstein. Foto: zVg
Die Werner auf dem Chornberghof (von links): Fasel, Marty, Meng, Peterhans und Wettstein. Foto: zVg

Werner-Treffen zum Namenstag

Einmal mehr wurde der Werner-Namenstag am 19. April gefeiert. Wenn auch der Name «Out» erscheint, das Thema, mit dem sich die Werners in diesem Jahr auseinandersetzten, das war «In».

Es lag auf der Hand, dass das 14. Werner-Treffen ...

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