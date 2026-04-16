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Wer weibelt in Schupfart?

  16.04.2026 Schupfart

Laura Hasler ist seit Juni 2021 als Dorfweibelin tätig. Sie hat seither unzählige Unterlagen in alle Schupfarter Haushaltungen verteilt. Sie beendet im kommenden Sommer ihre Ausbildung und tritt damit auch von ihrem Amt als Dorfweibelin zurück. «Wir danken Laura Hasler an ...

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