Wer weibelt in Schupfart?

Laura Hasler ist seit Juni 2021 als Dorfweibelin tätig. Sie hat seither unzählige Unterlagen in alle Schupfarter Haushaltungen verteilt. Sie beendet im kommenden Sommer ihre Ausbildung und tritt damit auch von ihrem Amt als Dorfweibelin zurück. «Wir danken Laura Hasler an ...

Laura Hasler ist seit Juni 2021 als Dorfweibelin tätig. Sie hat seither unzählige Unterlagen in alle Schupfarter Haushaltungen verteilt. Sie beendet im kommenden Sommer ihre Ausbildung und tritt damit auch von ihrem Amt als Dorfweibelin zurück. «Wir danken Laura Hasler an dieser Stelle bereits heute für ihren äusserst zuverläs sigen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde Schupfart», teilt der Gemeinderat mit schreibt das Amt neu aus. Per Juni 2026 ist die Stelle des Dorfweibels neu zu besetzen.

Der Dorfweibel beziehungsweise die Dorfweibelin ist für die Verteilung von Unterlagen für die Abstimmungen und Gemeindeversammlungen sowie auch Flugblätter zuständig. «Bei Interesse bitten wir um Ihre schriftliche Bewerbung an die Gemeindekanzlei, gemeindekanzlei@schupfar t.ch oder per Post an Gemeindekanzlei. Bei Fragen ist die Gemeindekanzlei unter 062 871 14 44 erreichbar.» Das Amt biete sich für Personen in Ausbildung an. Personen in Ausbildung würden demnach bei der Wahl bevorzugt, so der Gemeinderat. (mgt/nfz)