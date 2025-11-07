Am Samstag, 1. November, fand in der katholischen Kirche Frick der traditionelle Labyrinthgottesdienst zu Allerheiligen statt. Witterungsbedingt fand die Feier in der Kirche statt. Die Liturgiegruppe Frick und der Kirchenchor gestalteten gemeinsam eine eindrucksvolle Lichterfeier unter dem Motto ...

Am Samstag, 1. November, fand in der katholischen Kirche Frick der traditionelle Labyrinthgottesdienst zu Allerheiligen statt. Witterungsbedingt fand die Feier in der Kirche statt. Die Liturgiegruppe Frick und der Kirchenchor gestalteten gemeinsam eine eindrucksvolle Lichterfeier unter dem Motto «Wer’s glaubt, wird selig». Zum Ausklang wartete vor der Kirche eine heisse Kürbissuppe, die vom Pfarreiteam und Freiwilligen vorbereitet worden war. (mgt)