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Wer räumt den Müll weg?

  07.07.2026 Kaisten
Da etwas Abfall, dort noch etwas mehr: Littering am Kaister Rheinufer. Fotos: Susanne Hörth
Da etwas Abfall, dort noch etwas mehr: Littering am Kaister Rheinufer. Fotos: Susanne Hörth

Zurückgelassener Abfall am Kaister Rheinufer sorgt für Unverständnis

Das Kaister Rheinufer ist für viele ein beliebtes Naherholungsgebiet. «Vergessen» gegangener Müll beschäftigt viele. Unter anderem die Mitarbeitenden der Kaister Unterhaltsbetriebe. Wie dem Thema Littering ...

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