WER IST HIER DER ENGEL?

Pfarrer Matthias Jäggi als Busfahrer, Pfarreisseelsorgerin Christina Kessler als Sängerin und Buchhalterin und Pfarrvikarin Stephanie Krieger als Engel. Die Senioren-Adventsfeier für alle Oeschger ab 65 im Rampartsaal in Frick machte es möglich. Gemeinderätin Vesna Wöhler, Pfarreiseelsorgerin Elisabeth Lindner und ihre «engelhaften» Helferinnen Esthi Winter und Hedy Lüthold hatten viel Zeit und Liebe investiert, um den Gästen ein angenehmes Ambiente, ein feines Essen und einige festliche Stunden zu bieten. Caterer Metzger Müller sorgte für himmlische Gaumenfreuden. Das «Bodenpersonal» beider Kirchen präsentierte ein lustiges Theaterstück, Organistin und Chorleiterin Ursula Mösch begleitete am Flügel. (mgt)