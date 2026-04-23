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Wer hat den Bogen raus?

  23.04.2026 Möhlin
Die Kinder entlocken mit Hilfe der Lehrpersonen den Instrumenten die ersten Töne. Foto: zVg
Die Kinder entlocken mit Hilfe der Lehrpersonen den Instrumenten die ersten Töne. Foto: zVg

Instrumente ausprobieren an der Musikschule Möhlin

Wie viele Klappen hat eigentlich eine Klarinette? Und da gibt es doch noch so ein Holz Ding, was so ähnlich aussieht – ach ja, die Oboe! Was ist denn da der Unterschied? Solche und viele andere Fragen kann man nun stellen: ...

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