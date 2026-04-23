Wer hat den Bogen raus?

Wie viele Klappen hat eigentlich eine Klarinette? Und da gibt es doch noch so ein Holz Ding, was so ähnlich aussieht – ach ja, die Oboe! Was ist denn da der Unterschied? Solche und viele andere Fragen kann man nun stellen: ...

Instrumente ausprobieren an der Musikschule Möhlin

Wie viele Klappen hat eigentlich eine Klarinette? Und da gibt es doch noch so ein Holz Ding, was so ähnlich aussieht – ach ja, die Oboe! Was ist denn da der Unterschied? Solche und viele andere Fragen kann man nun stellen: kommenden Samstag, 25. April, von 10 bis 12.30 Uhr in der Aula Storebode in Möhlin.

Eröffnet wird der Tag der offenen Tür mit einem kleinen Geschichten-Konzert. Die Zuhörenden bekommen dadurch die ganze Instrumenten-Auswahl der Musikschule zu sehen und zu hören.

In dieser Geschichte besucht das Mädchen Renata ihren Opa im Altersheim. Es ist ein besonderes Haus, in dem lauter pensionierte Musikerinnen und Musiker wohnen. Gemeinsam mit Renata erleben alle, wie die verschiedenen Instrumente klingen.

Im Anschluss an die Aufführung können alle gezeigten Instrumente bis um 12.30 Uhr vor Ort ausprobiert werden. Dort darf nach Herzenslust unter fachlicher Anleitung der Musiklehrpersonen gezupft, gestrichen, geblasen und getrommelt werden.

Es sind auch die Eltern eingeladen, die Instrumente auszuprobieren. Die Musikschule Möhlin ist offen für alle Altersklassen. Wenn jemand bei der Eröffnung nicht dabei sein kann, ist er auch danach herzlich zum Ausprobieren willkommen. (mgt)