Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wer darf Wappen benutzen?

  09.09.2025 Aargau

In einer Motion von Désirée Stutz, (SVP, Möhlin) wird der Regierungsrat beauftragt, die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen, damit es nicht kommerziell tätigen Personen und Vereinen künftig legal möglich sein wird, Wappen von Kanton, Bezirken und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote