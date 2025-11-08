Es geht an den«Argovia Trials» übermorgen Sonntag in den Kategorien U16 bis U23 um die begehrten Plätze für den ersten Tag der Jugend-Schweizermeisterschaft am 15. Februar 2026. Für Volley Möhlin ist ein U18-Damen-Team am Start und will ihr Können ...

Es geht an den«Argovia Trials» übermorgen Sonntag in den Kategorien U16 bis U23 um die begehrten Plätze für den ersten Tag der Jugend-Schweizermeisterschaft am 15. Februar 2026. Für Volley Möhlin ist ein U18-Damen-Team am Start und will ihr Können zeigen.

Um 8.30 Uhr ist Anpfiff für die Herren U20. Dann folgen in den vier Volleyballhallen im Steinli spannende Matches der Herren U23 und Herren U16. Am Nachmittag greifen zudem die Damen U23 und Damen U18 ins Geschehen ein. Das U18-Team von Volley Möhlin mit Trainerin Aline Bieri spielt um 12.20 Uhr gegen V BC Rhei n felden, u m 14 Uhr gegen VBC Kanti Baden und tritt um 14.50 Uhr gegen Volley Seetal an. Um 16.30 Uhr stehen die Spielerinnen dem TV Lunkhofen gegenüber und um 17.20 bestreiten sie das letzte Spiel des Tages gegen BTV Aarau. Da es mehrere Einsätze am Tag sind, spielen sie nur auf zwei Sätze.

Zwei Startplätze für sechs U18-Damenteams

Wer diese regionale Ausscheidung – die Argovia Trials – übersteht, darf am 15. Februar am ersten Schweizermeisterschaftstag teilnehmen und sich mit den besten Teams aus anderen Regionen messen. In der Kategorie U16 kann der Aargauer Volleyballverband bei den Männern drei Startplätze vergeben. In der Kategorie U18 stehen bei den Frauen zwei Startplätze zur Verfügung. In den übrigen Kategorien kämpfen die Mannschaften um einen einzelnen Startplatz.

Die Veranstalter Volley Möhlin und Swiss Volley Region Aargau freuen sich auf spannende Spiele und die Unterstützung der lautstarken Zuschauenden übermorgen Sonntag im Steinli, wenn es um die alles entscheidende Frage geht: Wer darf an die Jugend-Schweizermeisterschaft? (mgt)