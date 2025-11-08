Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wer darf an die Jugend-Schweizermeisterschaft?

  08.11.2025 Möhlin, Sport

Es geht an den«Argovia Trials» übermorgen Sonntag in den Kategorien U16 bis U23 um die begehrten Plätze für den ersten Tag der Jugend-Schweizermeisterschaft am 15. Februar 2026. Für Volley Möhlin ist ein U18-Damen-Team am Start und will ihr Können ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote