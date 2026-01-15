In einer Mitteilung hält Wentink fest: «Die kirchliche Landschaft verändert sich, auch bei uns im Pastoralraum Möhlinbach. Vor dem Hintergrund ...

Diakon Markus O. Wentink verlässt den Pastoralraum Möhlinbach, dessen Leitung er im August 2022 übernahm.

In einer Mitteilung hält Wentink fest: «Die kirchliche Landschaft verändert sich, auch bei uns im Pastoralraum Möhlinbach. Vor dem Hintergrund schwindender Ressourcen müssen sich die Verantwortlichen fragen, ob eine Personalstruktur mit zwei Geistlichen (Diakon und Priester) langfristig noch tragbar ist. Diese Frage habe ich mir als Pastoralraumleiter gestellt, verbunden mit der ganz persönlichen Lebensplanung, in welcher die Pensionierung schon am Horizont auftaucht. In acht Jahren wäre es so weit.» Er habe sich entschieden, den Pastoralraum Ende Mai zu verlassen und eine Seelsorgestelle im christkatholischen Bistum anzutreten. Bis dahin werde er gemeinsam mit den Behörden und dem Seelsorgeteam alles für einen guten Übergang tun. (mgt/nfz)