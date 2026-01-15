Immobilien
Wentink verlässt den Pastoralraum

  15.01.2026 Möhlin

Diakon Markus O. Wentink verlässt den Pastoralraum Möhlinbach, dessen Leitung er im August 2022 übernahm.

In einer Mitteilung hält Wentink fest: «Die kirchliche Landschaft verändert sich, auch bei uns im Pastoralraum Möhlinbach. Vor dem Hintergrund ...

