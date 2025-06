«Wenn weitere Überraschungen kommen, sagen wir nicht nein»

Früher Erfolg für die junge Fricktaler Band «The Returners»

Für die junge Band «The Returners» aus Möhlin, Zeiningen und Zuzgen erfüllte sich kürzlich ein Traum: Sie erreichten den dritten Platz bei einem SRF-Musikwettbewerb und durften beim ESC-Rahmenprogramm die grosse Bühne rocken.

Janine Tschopp

«Wir haben es genossen», sagt Miro Weber rückblickend auf den grossen Auftritt auf dem Basler Barfüsserplatz. Lean Melone schiebt nach: «Auf einer so grossen Bühne und vor so vielen Leuten haben wir zuvor noch nie gespielt.» Anschliessend habe es einen Moment gebraucht, bis die jungen Musiker realisieren konnten, was da überhaupt passiert war.

Der Reihe nach: Lean Melone aus Möhlin und Miro Weber aus Zeiningen sind Teil der Band «The Returners». Mit von der Partie sind auch Leans Bruder, Maël Melone, sowie Chiara Hasler aus Zuzgen und Samuel Binkert aus Möhlin. Alle hatten sich an der Bezirksschule in Möhlin kennengelernt, wo sie eine Schülerband gründeten. Als nach den Sommerferien 2024 ein Teil dieser Band die Schule beendet hatte, ist aus der ehemaligen Schülerband die Rockband «The Returners» entstanden. Am 23. Mai 2025 erhielt die junge Band die Möglichkeit, am «Summer Jam», ein Konzertabend der Bezirksschule Möhlin, aufzutreten.

Musikwettbewerb kam dazwischen

Die Bandmitglieder trafen sich regelmässig zum Üben und bereiteten sich auf ihren Auftritt beim «Summer Jam» vor. Zufälligerweise hörte Miro Weber vor zirka drei Monaten eine Meldung am Radio, dass SRF einen Musikwettbewerb für Schülerbands lancierte. «Sofort fragte ich in unserem Chat nach, ob das etwas für uns wäre. Am Anfang war die Begeisterung aber nicht so gross, da eine solche Teilnahme auch viel Aufwand bedeutete.» Bald war aber für alle Mitglieder klar, dass sie diesen Aufwand gerne betreiben wollten. So ging es darum, für den Wettbewerb ein möglichst professionelles Musikvideo einzusenden. Die junge Band beschloss, den Song «Sweet Child O’Mine» von «Guns ‘n’ Roses» aufzunehmen und investierte einen ganzen Sonntag für die Videoaufnahme. «Mit der Zeit verfällt man dem Perfektionismus», erzählen Lean Melone und Miro Weber. Immer und immer wieder nahmen sie den Song neu auf, bis sie mit dem Resultat zufrieden waren.

So gaben sie ihre Aufnahme ab. Es waren rund 110 Bands, für welche das Publikum schliesslich online voten konnte. In ihrer Alterskategorie erreichten «The Returners» einen Platz unter den ersten sechs Besten. Auch bei der sechsköpfigen Fachjury schnitten die jungen Fricktaler gut ab und gewannen schliesslich – zusammen mit drei weiteren Schülerbands – einen Auftritt beim grossen ESC-Rahmenprogramm in Basel.

Nachdem die Fricktaler, «bewaffnet» mit Instrumenten und einigen Rucksäcken voll technischem Equipment, in die Stadt gefahren waren, kam bald ihr grosser Auftritt. Am 14. Mai, um 16.15 Uhr, hiess es auf dem Barfüsserplatz: «Bühne frei für ‹The Returners›». Die folgenden acht Minuten gehörten ihnen und sie zeigten dem Publikum ihr ganzes Können. Mit ihrer Performance erreichten sie schliesslich den dritten Schlussrang von insgesamt 111 Bands, die am SRF-Wettbewerb teilgenommen hatten. Als Preisgeld erhielten sie 450 Franken. «Ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen einen Namen gemacht», schmunzelt Miro Weber.

Schon früh mit der Musik verbunden

Die beiden Bandgründer, Miro Weber (16) und Lean Melone (14), waren schon früh mit Musik verbunden. «Ich begann mit fünf Jahren E-Gitarre zu spielen», erzählt Lean Melone. Später lernte er auch E-Bass und spielte bald in Ensembles. «Ich spiele gefühlt schon mein ganzes Leben E-Gitarre. Fast jeden Tag übe ich eine Stunde. Musik ist wirklich sehr wichtig in meinem Leben.»

Miro Weber wünschte sich mit vier Jahren ein Schlagzeug auf Weihnachten und nahm bald Unterricht. Er findet: «Musik gibt einem sehr viel, und es ist ein schöner Ausgleich.»

Beide Hobbymusiker sind auch sportlich mit Badminton (Miro) und Tennis (Lean) unterwegs. «Das ist gut zum Auspowern», schmunzelt Miro Weber. Lean Melone besucht die Bezirksschule und wird nach den Sommerferien eine Lehre als Informatiker beginnen. Miro Weber lernt seit August 2024 Landschaftsgärtner mit Berufsmatur.

«Irgendwann im Hallenstadion auftreten»

Der nächste Auftritt der «Returners» ist erst am 12. September 2026 beim Jam-Jugendfest (Offene Jugendarbeit Möhlin) geplant. «Wenn vorher noch weitere Auftritte oder so Überraschungen wie der ESC dazwischenkommen, sagen wir nicht nein», lacht Miro Weber. Und welche musikalischen Ziele hat er sonst noch für die Zukunft? «Irgendwann einmal mit einer Band im Hallenstadion in Zürich auftreten zu können, wäre schon ganz toll.»

Bis es soweit ist, treffen sich Miro Weber (Schlagzeug), Lean Melone (E-Gitarre), Chiara Hasler (Gesang), Maël Melone (E-Bass) und Samuel Binkert (E-Gitarre) weiterhin regelmässig in ihrem Bandraum in Möhlin, studieren Songs ein und gehen ihrer gemeinsamen Leidenschaft, der Musik, nach.

Die Geschichte der Fricktaler Band ist noch sehr jung. Schon ganz am Anfang haben sie mit ihrem grossen Erfolg beim SRF-Musikwettbewerb und dem Auftritt beim ESC-Rah menprog ram m ei nen Riesenknaller gelandet. Man darf gespannt sein, was noch alles folgen wird.