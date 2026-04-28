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Wenn Sprache ohne Worte auskommt

  28.04.2026 Frick
Die Kinder liessen sich von der Spielfreude des Pantomimen anstecken. Der Spanier Carlos Martinez (rechts) ist ein Meister der nonverbalen Kommunikation.
Die Kinder liessen sich von der Spielfreude des Pantomimen anstecken. Der Spanier Carlos Martinez (rechts) ist ein Meister der nonverbalen Kommunikation.

Ein Meister der Pantomime auf Schulbesuch in Frick

Am Tag bevor Carlos Martinez in Frick auf der Bühne im Kornhauskeller auftrat, brachte der preisgekrönte spanische Pantomime den Dritt-, Viert- und Fünftklässlern der Primarschule das wortlose Schauspiel ...

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