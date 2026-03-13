Wenn Klassik neue Wege geht

Das Klassik Nuevo Orchestra gastiert am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März erstmals in Rheinfelden. An zwei Abenden zeigt das Orchester im Schützenkeller, wie klassische Musik in neuen Zusammenhängen erlebbar wird – mit bekannten Stimmen und sorgfältig ...

Das Klassik Nuevo Orchestra gastiert am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März erstmals in Rheinfelden. An zwei Abenden zeigt das Orchester im Schützenkeller, wie klassische Musik in neuen Zusammenhängen erlebbar wird – mit bekannten Stimmen und sorgfältig ausgearbeiteten Arrangements.

Das Klassik Nuevo Orchestra wurde von der Violinistin Sira Eigenmann und dem Akkordeonisten Srdjan Vukasinovic gegründet. Im Zentrum steht der Dialog zwischen klassischer Musik und weiteren Stilrichtungen.

Den Auftakt am Freitag gestalten Sira Eigenmann und Srdjan Vukasinovic gemeinsam mit dem Klassik Nuevo Orchestra. Präsentiert werden ausgewählte Highlights aus dem Repertoire des Ensembles: klassische Werke, neu gedacht und arrangiert, ergänzt durch Einflüsse aus diversen Stilrichtungen. Der Abend bietet einen Einblick in die musikalische Handschrift von Klassik Nuevo und zeigt die Bandbreite des Orchesters.

Am Samstag treffen mit Ritschi und Ruben Drole zwei markante Stimmen auf das Klassik Nuevo Orchestra. Ritschi, ehemaliger Frontsänger der erfolgreichen Band Plüsch, prägt bereits seit Jahren die nationale Musikszene. Heute ist er als Solokünstler unterwegs und zeigt in Rheinfelden neue Facetten seines Repertoires. Ruben Drole gehört zu den renommiertesten Opernsängern des Landes und ist regelmässig in bedeutenden Opernhäusern und Konzertbühnen im In- und Ausland zu erleben. In Rheinfelden treffen diese beiden musikalischen Welten aufeinander: Pop und Oper verbinden sich mit den orchestralen Arrangements von Klassik Nuevo zu einem Konzert, das vertraute Melodien in einem neuen Klangbild zeigt. (mgt)

Freitag, 20. März, Konzertstart: 20 Uhr,

Best of Klassik Nuevo

Samstag, 21. März, Konzertstart: 20 Uhr,

Ritschi und Ruben Drole mit Klassik Nuevo

Schützenkeller, Hotel Schützen, Rheinfelden

Tickets: https://eventfrog.ch/festival-rheinfelden