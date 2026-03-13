Immobilien
Wenn Klassik neue Wege geht

  13.03.2026 Rheinfelden
Das Orchester zeigt im Schützenkeller, wie klassische Musik in neuen Arrangements und mit bekannten Stimmen überraschend anders klingen kann. Foto: zVg
Das Klassik Nuevo Orchestra gastiert am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März erstmals in Rheinfelden. An zwei Abenden zeigt das Orchester im Schützenkeller, wie klassische Musik in neuen Zusammenhängen erlebbar wird – mit bekannten Stimmen und sorgfältig ...

