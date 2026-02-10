Wenn Kinderlachen eine Pause macht

«Leider müssen wir mitteilen, dass der Kinderball im Jahr 2026 nicht stattfinden kann. Es ist ein Entscheid, der uns allen sehr schwerfällt, denn der Kinderball war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil unserer Fasnachtsgesellschaft und ein Höhepunkt der Magdener ...

«Leider müssen wir mitteilen, dass der Kinderball im Jahr 2026 nicht stattfinden kann. Es ist ein Entscheid, der uns allen sehr schwerfällt, denn der Kinderball war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil unserer Fasnachtsgesellschaft und ein Höhepunkt der Magdener Dorffasnacht für viele Familien», heisst es in einer Medienmitteilung der Fasnachtsgesellschaft Magden. Der Grund für diesen Schritt: Mit der aktuell zu geringen Zahl an Mitgliedern sei es leider nicht mehr möglich, die Veranstaltung in gewohnter Form durchzuführen. «Uns fehlen neben den helfenden Händen auch grundsätzlich Mitglieder des Vereins, um alles so zu organisieren, wie es die Kinder und ihre Familien gewohnt sind.» Weiter wird festgehalten: «Wir erinnern uns gerne an die vergangenen Jahre. Kinder in bunten Kostümen, die lachend durch den Saal wirbelten, fröhliche Spiele, Musik, Tanz und das gemeinsame Staunen, wenn am Ende alle in der Polonaise durch die Halle zogen und das gratis Wienerli mit Brot in Empfang nahmen. Solche Momente machen deutlich, wie wichtig dieser Anlass für unsere Gemeinschaft und das Dorfleben war.» Umso mehr hofft die Fasnachtsgesellschaft Magden, dass es nur eine Pause auf Zeit ist. «Wenn die Mitgliederzahl wieder steigen würde, würden wir den Kinderball 2027 unbedingt erneut aufleben lassen – mit all der Freude, dem Lachen und der Herzlichkeit, die ihn immer ausgezeichnet haben.» (mgt)

Wer Interesse hat, dem Verein beizutreten und die Fasnacht im Dorf wieder aufleben zu lassen, darf sich sehr gerne bei fluetzelschwab@bluewin.ch melden.