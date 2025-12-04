Wenn jede Sekunde zählt

Nach tragischen Vorfällen in anderen Vereinen haben die Rheinfelder Pontoniere die Initiative ergriffen und einen eigenen Defibrillator angeschafft. Das lebensrettende Gerät wurde am Vereinshaus am Rheinweg installiert und steht damit jedem im Notfall zur Verfügung.

Zum Anfang und zum Ende der Saison 2024 führten zwei tragische Vorfälle bei anderen Pontoniervereinen dazu, dass sich der Vorstand der Rheinfelder Pontoniere intensiv mit dem Thema «Defibrillator» auseinanderzusetzen begann. An der Generalversammlung 2025 wurde dem Verein vom Präsidenten Christian Schneider ein Konzept dazu vorgelegt. Die Mitglieder beschlossen dann an der Frühjahresversammlung einstimmig, einen Defibrillator zu beschaffen. Die Anlage solle aussen am Vereinshaus angebracht werden, damit auch die Öffentlichkeit im Notfall das lebensrettende Hilfsmittel einsetzen könne – rund um die Uhr, frei zugänglich für alle.

Gerade der Rheinweg und das Rheinufer wird täglich von vielen Menschen genutzt – Spaziergängern, Sportlern und Familien. Umso wichtiger ist, dass schnelle Hilfe in unmittelbarer Nähe verfügbar ist. Bei einem akuten Notfall während des Trainings auf dem Rhein zählt jede Sekunde, bis die betroffene Person an Land gebracht werden kann. Wertvolle Minuten würden verstreichen, bis der nächstgelegene Defibrillator herbeigeschafft werden könnte, der rund 1,5 Kilometer vom Trainingsgelände entfernt stationiert ist. Pro Minute Kammerflimmern sinkt die Überlebenschance des Patienten nämlich um 10 Prozent. Nach drei Minuten ist mit bleibenden Schäden durch Sauerstoffmangel zu rechnen. Die richtigen Massnahmen zu treffen und die korrekte Bedienung des Defibrillators sicherzustellen, ist also entscheidend. Darum hat der Vorstand beschlossen, zusammen mit der Beschaffung des Defis, den Vereinsmitgliedern den Besuch eines BLS-AED-Nothilfekurses zu ermöglichen, falls diese beim Arbeitgeber oder in ausserdienstlichen Tätigkeiten (z. B. Feuerwehr) keine regelmässigen Auffrischungskurse besuchen können. BLS steht für «Basic Life Support» und AED bedeutet «automatisierter externer Defibrillator». Ein AED ist ein tragbares, automatisiertes Gerät, das den Herzrhythmus analysiert und bei bestimmten Kreislaufproblemen einen elektrischen Schock abgeben kann, um den normalen Herzschlag-Rhythmus wiederherzustellen. Es führt den Anwender mittels einfacher Sprachanweisungen durch den Prozess und ist auch für Laien bedienbar. Mit einem AED erhöhen sich die Überlebenschancen nach einem Herz-Kreislaufstillstand deutlich. Aber der erfolgreiche Einsatz eines AED steht und fällt mit der richtigen Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Die Rheinfelder Pontoniere haben sich für denselben Defibrillator-Typ entschieden, den auch die Stadt Rheinfelden einsetzt. Der Defi wird in einem Stahlkasten aufbewahrt, welcher mit einem Stromanschluss an der Aussenseite des Vereinshauses angebracht wurde. Der Wandkasten verfügt über einen optischen und akustischen Alarm, eine Nachtbeleuchtung, einen Ventilator zur Kühlung im Sommer und eine Heizung bei niedrigen Aussentemperaturen (bis -20°C). In der Schweiz gibt es über 15 000 Defibrillatoren. (mgt)

www.defikarte.ch