«Wenn es sein muss, tragen wir ihn ins Clubhaus»

Am Samstag war es geschafft: Nach nur einer Saison kehrt der FC Wallbach-Zeiningen in die 2. Liga zurück. Es ist eine Wiederauferstehung der Extraklasse.

Am Samstag war es geschafft: Nach nur einer Saison kehrt der FC Wallbach-Zeiningen in die 2. Liga zurück. Es ist eine Wiederauferstehung der Extraklasse.

Ronny Wittenwiler

Nach sechzig Minuten durchbrach die Sonne ein erstes Mal die Bubendorfer Wolkendecke. Wallbach-Zeiningen hingegen hielt hinten weiter dicht und war vorne durch Diego Alletto (Innenverteidiger!) gar mit 3:0 in Führung gegangen. Dabei blieb es bis zum Schluss. Aus. Vorbei. Der FC Wallbach-Zeiningen stand als Aufsteiger in die zweite Liga fest.

Antwort auf einen Rückschlag

Zwei perfekt herausgespielte Tore von Benjamin Guarda (23’, 31’) lenkten die Partie bereits früh in entsprechende Bahnen, obschon Captain und Topscorer Manuel Guarda bereits früh die Segel streichen musste. Und so versammelte Trainer Giuseppe Oliva seine Schützlinge direkt nach Schlusspfiff um einen Kreis: «Heute im letzten Spiel verlieren wir eine unserer wichtigsten Persönlichkeiten, unseren Aggressiv-Leader. Nach sieben Minuten! Doch unser Team steht zusammen, jeder geht für den anderen. Wir waren vielleicht nicht die beste Mannschaft in dieser Gruppe, aber wir waren eine Mannschaft. Und jetzt: geniesst diesen Abend. Ich bin grausam stolz auf euch!»

Riesig war die Freude auch bei Florian Guarda, Präsident des FC Wallbachs. «Ich hätte ehrlich gesagt nicht darauf gewettet, weil ich wusste, wie gross dieser Effort in dieser Saison sein musste. Aber sie haben es einfach getan. Trainer Oliva sagt es richtig: Vielleicht waren wir nicht die talentierteste Mannschaft in dieser Gruppe, aber als Mannschaft, als Team, waren wir die besten. Das ist wunderschön.» Dieser viel beschworene Teamgeist, wenn man so will, ist der unbestrittene Star im Ensemble des FC Wallbach-Zeiningen, der diese Wiederauferstehung der Extraklasse erst möglich werden liess.

Riesige Anspannung

Zwei Tage vor diesem alles entscheidenden Spiel sprach Trainer Giuseppe Oliva von enormer Vorfreude, aber auch von noch grösserer Anspannung. «Es ist ein Spiel, nach dem du nichts mehr korrigieren kannst, wenn es schiefgeht.» Kurz nach Abpfiff sagte er: «Die ganze Woche auf dieses Spiel zu warten, das hat Nerven gekostet.» Doch mit diesen drei Punkten im allerletzten Meisterschaftsspiel schrieb der FC Wallbach-Zeiningen sein Sommermärchen konsequent zu Ende. Gerade in diesem letzten Spiel sah Oliva einen Spiegel der gesamten Saison im Vergleich zum Vorjahr, als man den Abstieg hatte hinnehmen müssen. «Uns hatte letzte Saison die Breite gefehlt. Heute kommen zwei Spieler rein, die letzte Saison noch bei den A-Junioren spielten, und bereiten die ersten beiden Tore vor, und dann kommt unser Innenverteidiger und macht das 3:0.»

Wallbachs Topscorer Manuel Guarda sass da schon lange draussen mit einem stark geprellten Oberschenkel. Letzte Frage an Aufstiegstrainer Oliva: Wird Guarda später trotzdem kräftig mitfeiern können zuhause im Clubhaus? «Wenn es sein muss, tragen wir ihn dorthin.» Der FC Wallbach-Zeiningen als aussergewöhnliches Team wird auch das hinbekommen haben.

So liest sich die Tabelle

Mit dem 3:0 in Bubendorf verteidigt der FC Wallbach-Zeiningen zum Saisonschluss die 3. Liga-Tabellenspitze und steht als direkter Aufsteiger fest. Der direkte Konkurrent Birsfelden gewann zwar seine Partie gegen den FC Oberdorf mit 3:2, Birsfelden hätte aber auf einen Ausrutscher der Fricktaler hoffen müssen.

Wallbach-Zeiningen und Birsfelden sind nach der 26. und letzten Runde mit jeweils 66 Punkten gleichauf, womit die Fairplay-Wertung ausschlaggebend ist für die Tabelle. Hier liegen die Fricktaler deutlich vor Birsfelden. Selbst beim Torverhältnis hat der FC Wallbach-Zeiningen (+ 50) gegenüber Birsfelden (+ 47) die Nase vorn. Das Team ist neben dem FC Möhlin-Riburg/Acli das einzige aus dem Fricktal, das nächste Saison 2. Liga spielen wird. (rw)