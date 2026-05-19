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WENN ENGEL BUMMELN

  19.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Christkatholischer Frauenverein unterwegs: Kürzlich versammelten sich sieben Frauen beim Michhüsli in Obermumpf. Ihre Fussroute führte durchs Dorf Richtung Fluh, unterwegs warteten noch zwei Mitglieder und schlossen sich der Gruppe an. Der Weg führt neben dem Breitenhof vorbei ...

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