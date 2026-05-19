WENN ENGEL BUMMELN

Christkatholischer Frauenverein unterwegs: Kürzlich versammelten sich sieben Frauen beim Michhüsli in Obermumpf. Ihre Fussroute führte durchs Dorf Richtung Fluh, unterwegs warteten noch zwei Mitglieder und schlossen sich der Gruppe an. Der Weg führt neben dem Breitenhof vorbei ...

Christkatholischer Frauenverein unterwegs: Kürzlich versammelten sich sieben Frauen beim Michhüsli in Obermumpf. Ihre Fussroute führte durchs Dorf Richtung Fluh, unterwegs warteten noch zwei Mitglieder und schlossen sich der Gruppe an. Der Weg führt neben dem Breitenhof vorbei auf den Schupfarter Bann. Trotz durchzogener Wetterprognosen blickte die Sonne vom Himmel, sodass der Maibummel unter idealem Lauf-Wetter ablief. In Schupfart bei den ersten Häusern erhielt die Gruppe einen Hinweis auf einen «Schleichweg», dass sie zwischen den Quartieren durchlaufen konnten und ihr Ziel, das Restaurant Schwert, direkt erreichten. Gleichzeitig sind die drei fahrenden Mitglieder im Restaurant eingetroffen. Das vorbestellte Nachtessen klappte wunderbar, der gesellige Abend wurde mit der Postautofahrt nach Obermumpf abgeschlossen. (mgt)