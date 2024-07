Sommerfest der Pfarrei Wegenstetten-Hellikon

Die römisch-katholische Pfarrei Wegenstetten-Hellikon im Pastoralraum Möhlinbach ist eine aktive Kirchengemeinde. Die Sommerzeit biete sich an, ein Fest für die Gemeinschaft zu organisieren, fand Initiantin Rösli Obrist, Pfarreimitarbeiterin und Laienseelsorgerin – gesagt, getan.

So fand am 14. Juli in und um die barocke St. Michaelskirche in Wegenstetten ein Sommerfest für die Pfarreimitglieder und Kirchenbesucher statt. Zum Einzug des Gottesdienstes spielte das «Echo vom Sunnebärg» auf, mit Martha Schlienger am Kontrabass, Sabine Schlienger am Akkordeon, Christian und Meinrad Litschi an Klarinetten und dem Stück «Wenn die Sonne erwacht in den Bergen». Die Musikanten begleiteten auch die weitere Feier.

Ein feierlicher Gottesdienst

Aushilfspriester Urs Zimmermann hielt stimmungsvoll die Eucharistiefeier in der geschmackvoll geschmückten und gut besuchten Kirche. Kirchenlieder, begleitet vom Organisten Florian Bamert, umrahmten den feierlichen Gottesdienst. Sämtliche Pfarreimitglieder und Kirchenbesucher wurden im Anschluss zu einem Apéro und einem gemeinsamen Mittagessen auf dem Pfarrhofplatz eingeladen. Das flinke Küchenteam war für die Gäste bereit. Das «Echo vom Sunnebärg» erfreute die Gäste auch dann noch auf dem Kirchenplatz, wo Tische und Bänke für die Besucher bereitstanden. Auch im Pfarrsaal war für die Gäste gedeckt.

Die Sonne – sie war definitiv erwacht

Das schöne Sommerwetter spielte bei dem gelungenen Anlass mit, und liess die Besucher zufrieden und gemütlich ein paar Stunden bis in den frühen Nachmittag verweilen. Die Sonne an diesem Tag – sie war definitiv erwacht. (bo)