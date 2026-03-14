Wenn die Kinder im Bett sind, wird gerockt

Die Fricktaler Band Deaf’n’Dumb gibt es seit 20 Jahren. Am 27. März präsentieren sie in Basel ihr neues Album. Die vier Musiker, die mittlerweile alle Familienväter sind, wollen noch lange weiterrocken.

Die Fricktaler Band Deaf’n’Dumb gibt es seit 20 Jahren. Am 27. März präsentieren sie in Basel ihr neues Album. Die vier Musiker, die mittlerweile alle Familienväter sind, wollen noch lange weiterrocken.

Valentin Zumsteg

Was vor rund 20 Jahren als Schülerband an der Bezirksschule in Möhlin begonnen hat, ist auch heute noch eine energiegeladene Combo. Das Rockquartett Deaf’n’Dumb kann auf zwei Jahrzehnte Bandgeschichte zurückblicken – und tut dies mit neuer Musik. Manchmal staunen die vier Musiker, die mittlerweile alle Mitte 30 sind, wenn sie die Jahre Revue passieren lassen.

«Ich hatte nie Angst um die Band»

«Die Band hat eine unglaubliche Kontinuität. Dass wir das geschafft haben, ist für mich ein grosser Erfolg. Wir haben in der Pubertät begonnen und sind heute alle Familienväter», sagt Schlagzeuger Raphael Stocker. Auch wenn es Phasen gab, in der die vier Musiker unterschiedliche Prioritäten setzten, war eine Auf lösung kein Thema. «Ich hatte nie Angst um die Band», erklärt Gitarrist Roland Jakober.

Gerade in der Anfangszeit feierten die vier Fricktaler Erfolge in der regionalen Musikszene. Sie gewannen mehrere Preise an Bandcontests und füllten regelmässig das Sommercasino in Basel, wo sie als Lokalmatadoren galten. In guten Jahren spielten sie rund 20 Konzerte. «Auch wenn unsere Musik damals schlechter war als heute», sagt Raphael Stocker mit einem Lachen.

Mittlerweile gehen sie es etwas ruhiger an, Familie und Beruf stehen stärker im Zentrum. Doch wenn die Kinder im Bett sind, geht es einmal pro Woche in den Bandraum, um zu rocken. «Meistens wird Musik gemacht, manchmal aber auch nur gequatscht. Das ist dann auch okay», erzählt Raphael Stocker. Die Band ist für die vier Mitglieder mehr als nur Musik, sie steht ebenso für Freundschaft und Zusammengehörigkeit.

«Immer noch Bock auf Rock»

Roland Jakober macht aber klar: «Wir haben immer noch Bock auf Rock. Das Feeling, in verschwitzten Kellern zu spielen, kann keine KI ersetzen.» Die Lust auf Musik haben sie nie verloren. Deswegen legen sie jetzt ein neues Album vor, das sieben Songs vereint und digital erscheint. Präsentiert wird «Lies» standesgemäss mit einem Konzert am 27. März im Sommercasino in Basel. Dort wollen sie die alten Zeiten aufleben lassen, aber auch Schwung für die Zukunft mitnehmen. Als Vorbands treten Deer Park Avenue aus München und Jimmy Miller Incident auf. «Es wird ein cooler Abend – und es wird nicht der letzte sein», verspricht Roland Jakober. An ein Ende der Band denkt niemand. Oder wie Raphael Stocker sagt: «Wir haben es geschafft, wenn wir auch mit 60 oder 70 Jahren noch Konzerte spielen.»

Deaf’n’Dumb präsentieren ihr neues Album «Lies» am 27. März ab 19.30 Uhr im Sommercasino in Basel. Das Album kann ab dann digital auf verschiedenen Plattformen gekauft werden. Am 11. September ist ein Konzert in Wegenstetten geplant. www.deafndumb.ch