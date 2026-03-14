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Wenn die Kinder im Bett sind, wird gerockt

  14.03.2026 Fricktal
Haben das Rocken nicht verlernt: Deaf’n’Dumb mit Raphael Stocker (v. l.), Roland Jakober, Matthew Felix und Benedikt Boner. Foto: zVg
Haben das Rocken nicht verlernt: Deaf’n’Dumb mit Raphael Stocker (v. l.), Roland Jakober, Matthew Felix und Benedikt Boner. Foto: zVg

Die Fricktaler Band Deaf’n’Dumb gibt es seit 20 Jahren. Am 27. März präsentieren sie in Basel ihr neues Album. Die vier Musiker, die mittlerweile alle Familienväter sind, wollen noch lange weiterrocken.

Valentin Zumsteg

Was vor rund 20 Jahren als ...

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