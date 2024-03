Wenn der Kapitän gar keiner ist

«Aktenzeichen ü60» – spannender Vortrag in Zuzgen

Im reformierten Kirchgemeindezentrum in Zuzgen ging es um das Thema «Aktenzeichen ü60». Über 50 Personen verfolgten einen Vortrag von Kantonspolizist und Sicherheitsberater Marco Dössegger zu Diebstahlprävention, Einbrüchen und Vermögensdelikten aller Art. Die Polizei sei dankbar für alle relevanten Meldungen und Anzeigen und habe dafür die Telefonnummer 117 eingerichtet. Dössegger forderte auf, diese Nummer auch bei Verdachtsfällen zu nutzen: «Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!»

Wenn der Kapitän keiner ist

Dössegger gab allen die Broschüre «Sicherheit im Alter» der Schweizer Kriminalprävention ab. Sie weist auf die gängigsten Betrügereien, Tricks und Diebstahlversuche hin und erklärt, wie man sich davor schützen kann. Besonders verwies er auch auf die Abzockerei von grossen Summen, auf die Menschen hereinfallen, wenn sich scheinbar eine attraktive Partnerin oder ein interessanter Partner im Internet für sie interessiert. Männer fallen auf attraktive junge Frauen herein, wobei die Bilder von Betrügern oft aus dem Internet geklaut sind. Und Frauen fühlen sich von attraktiven Männern, insbesondere Kapitänen und Ärzten, angezogen, die nur fiktiv sind. Nach anfänglichen Kontakten kommen dann meistens kleinere und dann grössere Geldforde - rungen. Im Aargau wurden in den letzten Jahren öfter Summen im sechsstelligen Bereich abgezockt. Dössegger dazu: «Seien Sie immer misstrauisch, wenn ein grosser Gewinn lockt!» Die Polizei hat im Aargau allein 2023 in 216 Fällen Anlagebetrug im Umfang von über 17 Millionen Franken registriert. Dössegger warnte auch vor Anrufen durch falsche Polizisten. Er betonte dazu: «Die Polizei ruft sie nie an!» Falls sie den Kontakt suche, melde sie sich zu zweit an der Haustür. (mgt)