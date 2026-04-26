Wenn das Städtchen aufblüht

Während anderswo die Geschäfte geschlossen sind, präsentiert sich Rheinfelden am 1. Mai von seiner besten Seite. Rund 60 Läden und Gastrobetriebe machen beim «Frühlingserwachen» mit. Es werden ...

Rheinfelder «Frühlingserwachen» am 1. Mai

Während anderswo die Geschäfte geschlossen sind, präsentiert sich Rheinfelden am 1. Mai von seiner besten Seite. Rund 60 Läden und Gastrobetriebe machen beim «Frühlingserwachen» mit. Es werden viele Attraktionen geboten.

Valentin Zumsteg

«Für uns Läden und die Detaillistenvereinigung Pro Altstadt ist dies der wichtigste Anlass im Jahr», erklärt Tina Feldmann. Die Floristin organisiert zusammen mit Carmen Schönenberger, Mägi Steinacher, Sandra Zurgilgen und Carlos Obrist das Rheinfelder «Frühlingserwachen». Unterstützt werden sie dabei von City-Managerin Corinne Caracuta. Am Freitag, 1. Mai, sind rund 60 Rheinfelder Geschäfte und Gastrobetriebe von 11 bis 17 Uhr geöffnet, um die Kundschaft zu empfangen und zu unterhalten.

Die neuste Mode

Den Besucherinnen und Besuchern wird viel geboten. Ein Magnet sind jeweils die Modeschauen, die um 13, 14 und 15 Uhr auf dem Zähringerplatz über die Bühne gehen. Dort werden die neusten Modetrends gezeigt. «Leute von Feldschlösschen werden mit Produkten aus der Brauwelt in der Altstadt dabei sein. Sie machen aber auch an der Modeschau mit, wo sie ihre Trends aus der Brauwelt präsentieren werden. Auch Rhein-Design begrüssen wir mit grosser Freude. Die Lernenden aus dem Lehratelier präsentieren ihre selbst entworfenen Kleider», schildert Tina Feldmann.

Vor dem Fricktaler Museum liegt der Fokus auf Angebote für Familien und K inder, es gibt Suchspiele und eine Fotobox. Im Höf li des Museums lädt ein Flohmarkt zum Stöbern ein. Beim Rathaus können Kinder basteln und sich schminken lassen. Dort sind auch Tourismus Rheinfelden, Feldschlösschen und Infostände vertreten. Daneben lockt das Städtchen mit einem Kinderkarussell beim Zähringerplatz und Foodtrucks beim Albrechtsplatz. Die neusten Automodelle können vor dem Restaurant Feldschlösschen am Rhein besichtigt werden.

Hoch hinaus und rein in die Geschichte

Grosser Beliebtheit erfreuen sich jeweils die kostenlosen Stadtführumgen. In diesem Jahr stehen die Themen «Häuser, die Geschichte(n) erzählen» und «Leben, lieben und leiden im Mittelalter» im Zentrum. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Reservation wird aber aufgrund der grossen Nachfrage dringend empfohlen. Wer hoch hinaus will, kommt beim Storchennestturm auf seine Kosten. Dieser öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Jeweils zur vollen Stunde gibt es Führungen durch den Turm. Nicht zu vergessen: Der «Rhystärn» der Basler Personenschifffahrt bietet am 1. Mai Schleusenfahrten von Basel nach Rheinfelden ans «Frühlingserwachen» an. Abfahrt ab Basel um 11 Uhr, Abfahrt ab Rheinfelden um 13.45 Uhr.

Aus Sicht der Rheinfelder City-Managerin ist das «Frühlingserwachen» ein wichtiger Impuls für die lokale Wirtschaft und das Miteinander, wie Corinne Caracuta betont: «Der Anlass bringt Betriebe zusammen, stärkt die Sichtbarkeit des Angebots und lädt Gäste wie Einheimische ein, Rheinfelden neu zu erleben – unkompliziert, offen und mit viel Herz für das Lokale.»

«Frühlingserwachen»:

Freitag, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr.