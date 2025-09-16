Wenn das Melihus nach Kräutern duftet

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich das Melihus in Möhlin in eine kleine Manufaktur für natürliche Pflegeprodukte. Zahlreiche Interessierte – von jung bis alt – folgten der Einladung zur Herstellung von pflanzlichen Heilmitteln und liessen sich von der Natur inspirieren. Unter der Leitung von Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin erhielten die Teilnehmenden eine spannende Einführung in die Wirkung und Anwendung heimischer Heilpflanzen. Danach wurde es praktisch: Mit Zutaten wie Fenchelsamen, Tinkturen und ätherischen Ölen konnten alle ihre eigene Lieblingssalbe oder eine natürliche Zahnpasta herstellen – ganz individuell und auf natürliche Weise.

Das schöne Wetter trug zur rundum gelungenen Stimmung bei. Besucherinnen und Besucher sowie Mitglieder des Museumsvereins und des Samaritervereins kamen miteinander ins Gespräch, tauschten Erfahrungen aus und genossen das Beisammensein.

Der nächste Termin im Melihus steht bereits fest: Am Sonntag, 12. Oktober 2025, findet der beliebte Herbstmarkt rund ums Melihus statt – mit regionalen Produkten, Handwerk, Vorlesungen, Kulinarik und vielem mehr. (mgt)