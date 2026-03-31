Wenn Brunnen den Frühling tragen

Als Gesamtwerk mit viel Liebe zum Detail erfreuen auch dieses Jahr die Laufenburger Osterbrunnen in den Altstädten beidseits des Rheins. Am Sonntag wurden sie offiziell eröffnet.

Susanne Hörth

Osterbrunnen gehörten einst vielerorts zum liebevoll gepflegten Brauchtum. In der Laufenburger Altstadt wurde diese Tradition 2015 neu belebt – und seither verwandeln sich beidseits des Rheins zwölf historische Brunnen in kleine Kunstwerke. Mit viel Hingabe, Sinn für Details und einer gehörigen Portion Farbenfreude schmücken engagierte Teams die steinernen Zeugen vergangener Zeiten. Die Koordination liegt beim Tourismus-Förderverein Laufenburg, doch jeder Brunnen trägt die Handschrift eines eigenen, kreativen Teams.

Am Palmsonntag wurde die diesjährige Osterbrunnen-Saison feierlich eröffnet. Ein gemeinsamer Rundgang führte durch die Gassen, begleitet von geöffneten Geschäften und Restaurants. Auf der Schweizer Seite sorgten die Salmfänger Laufenburg für ein besonderes Erlebnis: frisch zubereiteter Salm über offenem Feuer.

Bis zum 12. April bleiben die Brunnen geschmückt und laden jederzeit zu einem Spaziergang durch die Altstadtgassen ein. Wer tiefer in Geschichte, Handwerk und Hintergründe eintauchen möchte, kann dies beim nächsten geführten Rundgang am 4. April tun. Rund 90 Minuten lang öffnen sich dabei Türen zu Geschichten, die man beim blossen Vorbeigehen leicht übersehen würde.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet Besucherinnen und Besucher am 6. April: Das Laufenburger Duo WunderKram (Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer) sowie die Laufenburger Journalistin Andrea Wortmann laden zu einer grenzüberschreitenden Spritztour ein, bei der Plätschern und Flüstern des Wassers zum Klangteppich werden. In Liedern und Texten sinnieren sie über die Bedeutung des Wassers und heissen den Frühling musikalisch wie poetisch willkommen.