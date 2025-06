Weniger Wasser verkauft

Quellwasserfassung Weiherfeld hat sich erholt

Im vergangenen Jahr hat die Wasserversorgung Rheinfelden rund 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Das sind 5,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Deutlich gestiegen ist der Quellwasserertrag.

Valentin Zumsteg

Wasserknappheit kennt Rheinfelden nicht. Die Grundwasserfassung Heimenholz, die vom Grundwasserstrom des Rheins gespiesen wird, sorgt für eine zuverlässige Versorgung. Schwankender ist der Ertrag beim Quellwasser, denn dieser hängt jeweils vom Niederschlag in den Vorjahren ab. Doch da gab es im vergangenen Jahr eine positive Entwicklung. «Der Quellwasserertrag stieg um rund 53 Prozent auf 413 380 Kubikmeter und erreichte somit fast den Langzeitdurchschnitt der letzten dreissig Jahre von 420 000 Kubikmeter», heisst es im Geschäftsbericht der Stadt Rheinfelden. 73 Prozent des Wassers stammten 2024 aus der Grundwasserfassung Heimenholz, 27 Prozent aus der Quellwasserfassung Weiherfeld. In den vergangenen Jahren lag der Quellwasserertrag deutlich tiefer. 2019 beispielsweise betrug der Quellertrag nur 223 000 Kubikmeter, was einem Anteil von 17 Prozent entsprach.

Neun Wasserleitungsbrüche

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1,509 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert, das sind 5,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Wasserverkauf ging von 1,48 Millionen Kubikmeter auf 1,437 Millionen leicht zurück. Die Zahl der Wasserleitungsbrüche blieb mit 9 im Vergleich zu 2023 unverändert.

Wie dem Geschäftsbericht weiter entnommen werden kann, ist die Wasserqualität gut: «Bei den Wasserfassungen Heimenholz und Weiherfeld wurden im Berichtsjahr Wasserproben entnommen und die Konzentration der Chlorothalonil-Metaboliten analysiert. Diese war aber so tief, dass die Analyse kein Ergebnis brachte – das Wasser entspricht den Anforderungen an Trinkwasser.»

Digitale Wasserzähler

Im vergangenen Jahr ist beim Quellwasserpumpwerk Weiherfeld eine der zwei Pumpen ersetzt worden. Die zweite soll 2026 ausgetauscht werden. Weiter will die Wasserversorgung die bestehenden Zähler durch digitale Wasserzähler ersetzen. «Dies erlaubt eine Datenerfassung mittels Fernablesung – eine Ablesung vor Ort entfällt.»