Weniger Steuersenkungen, mehr Sozialleistungen

  06.11.2025 Aargau

Die Mitte-Fraktion strebt eine Senkung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen im Aargau auf maximal 12 Prozent an. Gleichzeitig soll die Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien geprüft werden. Die Mitte-Fraktion hat ein Postulat eingereicht, ...

