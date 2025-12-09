Weniger Sozialhilfebezüger

Im Jahr 2024 waren im Kanton Aargau 11 327 Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Damit sank die Zahl der Personen, die Sozialhilfe beziehen, zum siebten Mal in Folge. Auch die Sozialhilfequote ist weiter rückläufig: Sie lag im Jahr 2024 bei 1,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte ...

Im Jahr 2024 waren im Kanton Aargau 11 327 Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Damit sank die Zahl der Personen, die Sozialhilfe beziehen, zum siebten Mal in Folge. Auch die Sozialhilfequote ist weiter rückläufig: Sie lag im Jahr 2024 bei 1,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Dies ist der tiefste Wert seit Erhebungsbeginn 2005. Die Sozialhilfequote bei ausländischen Personen mit Aufenthaltsbewilligung lag bei 3,2 Prozent und damit höher als bei Schweizerinnen und Schweizern (0,9 Prozent). Im Jahr 2024 verfügten 44,7 Prozent der 25- bis 64-jährigen Sozialhilfebeziehenden über keine nach-obligatorische Ausbildung. In der Aargauer Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil gemäss der BFS-Strukturerhebung bei 13,4 Prozent. Nur 5,5 Prozent der Sozialhilfebeziehenden haben einen höheren Bildungsabschluss, während dieser Wert in der Aargauer Gesamtbevölkerung bei 43,6 Prozent liegt. (nfz)