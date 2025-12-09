Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weniger Sozialhilfebezüger

  09.12.2025 Aargau

Im Jahr 2024 waren im Kanton Aargau 11 327 Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Damit sank die Zahl der Personen, die Sozialhilfe beziehen, zum siebten Mal in Folge. Auch die Sozialhilfequote ist weiter rückläufig: Sie lag im Jahr 2024 bei 1,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote