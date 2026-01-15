Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weniger Pflegepersonal – höhere Sterblichkeit

  15.01.2026 Frick

Eine repräsentative Studie des ZEW Mannheim und des ifo Instituts beschäftigt sich mit den Folgen der Abwanderung von deutschen Pflegekräften ins Ausland und untersucht in der Grenzregion zur Schweiz die Auswirkungen auf die Sterblichkeit von Patientinnen und Patienten. 

...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote