Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weniger Geld für Kultur in Zürich

  16.12.2025 Aargau

Der Kanton Aargau leistet seit 2010 Zahlungen an die Kantone Zürich und Luzern für Kulturleistungen. Für die Jahre 2025–2027 belaufen sich diese Beiträge auf insgesamt rund 5,2 Millionen Franken jährlich. Damit trägt der Aargau die Nutzung von ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote