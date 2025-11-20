Wenige Sicherheitsprobleme

Die Analyse zur Sicherheitslage rund um kantonale Asylunterkünfte mit mehr als 20 Bewohnenden zeigt, dass es überwiegend ruhig ist und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung als mehrheitlich gut eingeschätzt wird. Flächendeckende Sicherheitsprobleme im Umfeld von ...

Die Analyse zur Sicherheitslage rund um kantonale Asylunterkünfte mit mehr als 20 Bewohnenden zeigt, dass es überwiegend ruhig ist und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung als mehrheitlich gut eingeschätzt wird. Flächendeckende Sicherheitsprobleme im Umfeld von kantonalen Unterkünften bestehen nicht. Trotzdem wird der Kantonale Sozialdienst punktuell zusätzliche Massnahmen umsetzen, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken sowie den Kontakt mit Gemeinden und Nachbarn weiter zu verbessern. Vereinzelt haben die Anwohnervertretungen und Gemeinderäte in der Befragung punktuelle Herausforderungen wie Lärmbelastung, Littering oder das Bedürfnis nach mehr Information angesprochen. (mgt/nfz)