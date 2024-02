Anlässlich von Aschermittwoch und Valentinstag findet am Mittwoch, 14. Februar, um 19.15 Uhr, im Reformierte Kirchgemeindehaus ein Soirée-Konzert statt. Assel Abilseitova am Klavier und Etele Dosa an der Klarinette spielen Werke von den jung verstorbenen Komponisten Franz Schubert ...