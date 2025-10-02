3. Fricktaler Werkgespräch bei der Jehle AG

«Weltklasse aus dem Fricktal – Wie bleibt ein KMU international und regional verwurzelt?»: Das 3. Fricktaler Werkgespräch befasst sich mit dieser Frage und schaut hinter die Kulissen.

Die öffentliche Veranstaltung ist in diesem Jahr am 28. Oktober zu Gast bei der Jehle AG in Etzgen. Ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit für Besichtigungen. Um 18.30 Uhr startet das Fricktaler Werkgespräch mit Referaten von Raphael Jehle, Jehle AG und Dr. Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor und Leiter Wirtschaftspolitik Swissmem. Beim anschliessenden Podiumsgespräch nehmen zusätzlich Andy Steinacher, Aargauer Grossrat und Martin Hummel, Jehle AG teil. Moderiert wird das Werkgespräch von Dr. Adrian Schoop, CEO Schoop Gruppe, Grossrat und Vorstandsmitglied Aargauischer Gewerbeverband.

Der Planungsverband Fricktal Regio organisiert die Fricktaler Werkgespräche gemeinsam mit Unternehmen aus der Region. Das Patronat trägt die Regionalgruppe der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. Als Gemeindeverband engagiert sich Fricktal Regio für eine dynamische Region mit hoher Lebensqualität. Mit seinen 32 Mitgliedsgemeinden ist Fricktal Regio der grösste Planungsverband des Kantons Aargau. Für interessante Inputs, Ausführungen und Diskussionen ist gesorgt. (mgt)

Details und Anmeldungen zum Anlass: www.werkgespraeche.ch