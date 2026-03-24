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Weltgebetstag: Wenn Trommeln eine Kirche verwandeln

  24.03.2026 Möhlin
Einzug in die Kirche. Foto: zVg
Einzug in die Kirche. Foto: zVg

Mit Trommelrhythmen, Gesang und spürbarer Freude zog Priester Godwin Ukatu gemeinsam mit seinen Landsmännern und Landsfrauen der Anambra People Association sowie dem ökumenischen Vorbereitungsteam in die Kirche ein. Besucherinnen und Besucher aus Möhlin und dem ganzen Tal ...

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