Weltgebetstag: Wenn Trommeln eine Kirche verwandeln

Mit Trommelrhythmen, Gesang und spürbarer Freude zog Priester Godwin Ukatu gemeinsam mit seinen Landsmännern und Landsfrauen der Anambra People Association sowie dem ökumenischen Vorbereitungsteam in die Kirche ein. Besucherinnen und Besucher aus Möhlin und dem ganzen Tal ...

Mit Trommelrhythmen, Gesang und spürbarer Freude zog Priester Godwin Ukatu gemeinsam mit seinen Landsmännern und Landsfrauen der Anambra People Association sowie dem ökumenischen Vorbereitungsteam in die Kirche ein. Besucherinnen und Besucher aus Möhlin und dem ganzen Tal waren gekommen, um den Weltgebetstag mitzufeiern – in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Nigeria.

Besonders unter die Haut ging eine Geschichte aus Ukatus Heimatdorf. Vorgelesen wurde sie von einer Frau aus Nigeria und einer Schweizerin, die mit einem Nigerianer verheiratet ist. Die Erzählung schilderte die zerstörerische Kraft eines Krieges – und zugleich die Stärke einer Frau, die Hoffnung und Zusammenhalt für ein ganzes Dorf bewahrt.

Nach dem Gottesdienst zog man mit Trommelklängen weiter in den Kirchgemeindesaal. Dort warteten afrikanische Spezialitäten, lebendige Gespräche und viele Begegnungen. Am Ende durfte sich das Vorbereitungsteam über ein Spendenergebnis von 1262 Franken freuen. Im kommenden Jahr feiert der Weltgebetstag sein 100-Jahr-Jubiläum. (mgt)