Weltgebetstag in Sulz

Der Weltgebetstag wird traditionell am ersten Freitag im März gefeiert und ist eine der grössten ökumenischen Bewegungen von Frauen auf der ganzen Welt. Die diesjährige Liturgie wurde von Frauen aus Nigeria verfasst und stand unter dem Titel «Ich will euch stärken, ...

Der Weltgebetstag wird traditionell am ersten Freitag im März gefeiert und ist eine der grössten ökumenischen Bewegungen von Frauen auf der ganzen Welt. Die diesjährige Liturgie wurde von Frauen aus Nigeria verfasst und stand unter dem Titel «Ich will euch stärken, kommt!».

In der Kirche Sulz fanden sich mehr als 50 Frauen aus dem gesamten Pastoralraum ein und erfuhren Vieles über die alltäglichen Herausforderungen, mit welchen die Nigerianerinnen und Nigerianer konfrontiert sind. Das

ökumenische Vorbereitungsteam verstand es, bei den Teilnehmerinnen mit Gebeten, Texten und Liedern eine Verbundenheit zu den Menschen in Nigeria entstehen zu lassen. Im Anschluss lud der Frauenbund Sulz alle herzlich zu einem gemeinsamen Kaffee und dem Teilen von Brötchen ein. Gaby Weiss rundete den Morgen mit einem eindrücklichen Bildervortrag über das vielfältige Leben in Nigeria ab. Ein herzliches Dankeschön an das Vorbereitungsteam und den Frauenbund Sulz. (mgt)