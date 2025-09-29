Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weltenbummler und «Groundhopper»

  29.09.2025 Persönlich
Firmenanlass mit traditioneller Kleidung (Kurta). Fotos: zVg
Firmenanlass mit traditioneller Kleidung (Kurta). Fotos: zVg

Seit neun Monaten lebt und arbeitet Gregory Grossenbacher in Indien, wo er eine Niederlassung mit 30 Mitarbeitenden leitet. Einst an der Langackerstrasse aufgewachsen und beim FC Stein gespielt, geniesst der 33-Jährige das Leben in anderen Ländern und Kulturen.

Fabrice ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote