Weiterer Meilenstein für FlexBase

Swissgrid genehmigt 800-Megawatt-Netzanschluss

Die Nationale Netzgesellschaft hat mit der Grundsatzvereinbarung erstmals in der Schweiz den Anschluss einer Anlage dieser Art genehmigt. Gegenüber der NFZ erklärt Swissgrid, warum sie eine solche Innovation wie den geplanten FlexBase-Grossspeicher unterstützt.

Susanne Hörth

Freude herrscht bei der FlexBase Group in Laufenburg. «Swissgrid gibt grünes Licht für Phase 1 des Netzanschlusses für das Technologiezentrum Laufenburg», teilte das Unternehmen am vergangenen Freitagmorgen mit. In weniger als einem Jahr habe die Grundsatzvereinbarung mit Swissgrid erfolgreich abgeschlossen werden können. Für FlexBase ist dies «ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt und das Resultat effizienter Zusammenarbeit». Betont wird zudem: «Für den Bau des Technologiezentrums Laufenburg (TZL) und den weltgrössten Redox-Flow-Batteriespeicher ist der von Swissgrid genehmigte Stromanschluss von entscheidender Bedeutung.» Damit der geplante Energiespeicher sein Potenzial entfalten könne, benötige er eine entsprechend hohe Anschlussleistung – ähnlich wie ein Kraftwerk.

Das bestätigt Swissgrid-Mediensprecher Gabriele Crivelli auf Anfrage der NFZ: «FlexBase hat bei Swissgrid Gesuche für einen Anschluss an das Übertragungsnetz mit einer Kapazitätsleistung von über 1000 MW eingereicht. Dies entspricht in etwa der Leistung des Kernkraftwerks Gösgen.» Swissgrid habe FlexBase einen Anschluss von 800 Megawatt (MW) zugesichert und eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Damit könnten nun die weiteren Schritte in der Planung und Erstellung des Anschlusses angegangen werden. «Die Genehmigung des 800-MW-Netzanschlusses ist ein starkes Signal für die Energiezukunft der Schweiz und Europas. Sie zeigt, dass Grossspeicher-Lösungen wie der Redox-Flow-Batteriespeicher nicht nur technologisch bereit sind, sondern auch systemisch gebraucht werden», sagt FlexBase-CEO Marcel Aumer. «Dass dieses Gesuch in so kurzer Zeit genehmigt werden konnte, widerspiegelt, was durch kon st r u kt ive Zu sa m mena rbeit möglich ist – und unterstreicht die internationale Strahlkraft unseres Projekts in Laufenburg.»

Beitrag zu einem stabileren Netz

Was hat Swissgrid zu diesem Engagement bewogen? Mediensprecher Gabriele Crivelli erklärt: «Grosse Batteriespeicher sind mit Powerbanks für das Netz vergleichbar: Sie speichern Energie, wenn die Produktion hoch ist, und geben sie ab, wenn die Nachfrage steigt. Sie können somit zu einem stabileren und sichereren Netz beitragen.» In einem Umfeld mit stetig wachsendem Energiebedarf könnten grosse Batteriespeicher eine Schlüsselrolle übernehmen – insbesondere beim Ausgleich der stark wetterabhängigen Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind. «Grosse Batteriespeicher eröffnen neue Marktchancen, erfordern jedoch technisch anspruchsvolle Anlagen und eine sorgfältige Planung auf unserem Gebiet.»

Swissgrid fördere Innovation und unterstütze die Integration dieser Technologie in das Übertragungsnetz. Zu diesem Zweck habe man bereits die notwendigen technischen Standards für den Anschluss grosser Batteriespeicher definiert. «Das grösste Batteriespeicherprojekt in der Schweiz wird aktuell in Gurtnellen im Kanton Uri realisiert. Dort ist ein Lithium-Ionen-Speicher mit einer Leistung von rund 50 MW vorgesehen. Weltweit liegt die grösste vergleichbare, bereits in Betrieb stehende Anlage in Kalifornien, mit einer Kapazität von rund 800 MW», so Crivelli. Er ergänzt: «Das FlexBase-Projekt bewegt sich somit in einer Grössenordnung, die auch international sehr bedeutend ist.» Der Mediensprecher bestätigt zudem, dass Swissgrid mit der Grundsatzvereinbarung über eine Anschlussleistung von 800 MW erstmals in der Schweiz den Anschluss einer Anlage dieser Art genehmigt hat.