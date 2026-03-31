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Weitere Probleme bei Liegenschafts-Bewertung

  31.03.2026 Aargau

Erneut sind bei der Neuschätzung der Aargauer Liegenschaften Fehler gemacht worden. Die Umsetzung des Gesetzes erfolgte Ende Oktober 2025 mit dem Versand von rund 245 000 Verfügungen. Dabei wurden teilweise veraltete Adressen verwendet. Bis Ende Dezember 2025 wurde rund die Hälfte ...

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