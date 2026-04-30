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Weiss, rund und immer wieder anders

  30.04.2026 Fokus
Weiss, rund und immer wieder anders
Weiss, rund und immer wieder anders

Fotos: Susanne Hörth

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