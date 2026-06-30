Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Weiss der Kanton, was da läuft?»

  30.06.2026 Oberhof
Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker. Foto: Simone Rufli
Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker. Foto: Simone Rufli

Am Tag nachdem Wölflinswil Ja gesagt hat zum Verwaltungs-Alleingang beugte sich Oberhof über den Scherbenhaufen. Eine grosse Sorge: Der Streit der Gemeinderäte könnte sich auf die Bevölkerung ausweiten.

Simone Rufli

Es gab sechs Traktanden an der Gemeindeversammlung in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote