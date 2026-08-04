Weinbautradition gesichert

Wiler Trotte produziert Wessenberger Weine

WIL. Die jahrhundertealte Weinbautradition am Hottwiler Wessenberg bleibt langfristig bestehen. Nachdem der Rebbauverein Hottwil an seiner Generalversammlung 2025 die Auflösung des Vereins sowie das Ende des eigenen Weinhandels beschlossen hatte, drohte dem traditionsreichen Wessenberger Wein das Aus. Nun konnte eine zukunftsweisende Nachfolgelösung präsentiert werden: Die Wiler Trotte produziert ab sofort zwei Wessenberger Weine.

Dem Entscheid gingen intensive und konstruktive Gespräche zwischen den Verantwortlichen voraus. Dabei signalisierte die Wiler Trotte rasch ihre Bereitschaft, das Erbe des Rebbauvereins anzutreten. Mit dieser Übernahme ist der Grundstein gelegt, damit auch in den kommenden Jahren der beliebte Lagenwein vom Wessenberger Rebberg produziert und vertrieben werden kann. Der Weinbau am Südwesthang des Wessenbergs profitiert von einer optimalen Sonnenexposition, die massgeblich zur hohen Qualität des dortigen Gewächses beiträgt.

Das Angebot umfasst einen Riesling-Sylvaner sowie einen Pinot Noir. Für eine gesteigerte Qualität setzt Kellermeister Guido Oeschger auf Kaltmazeration, bei der entraubte Trauben vor der Gärung bei 4 bis 15 °C eingeweicht werden, um Aromen, Farbe und Struktur zu optimieren. Die neuen Weine konnten bereits durch den ehemaligen Vorstand vom Rebbauverein, Hottwiler Winzer und Vertreter der Wiler Trotte verkostet werden. Unter Kellermeister Guido Oeschger ist ein wahrhaft feiner Tropfen entstanden, der die hohe Qualität der Lage widerspiegelt. Für die Liebhaber des lokalen Lagenweins bedeutet dies, dass sie auch künftig nicht auf die gewohnten Produkte verzichten müssen. Die beiden Wessenberger Weine von Hottwil, können ab sofort bei der Wiler Trotte bezogen werden.

(mgt)