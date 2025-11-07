Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weihnachtspäckli für Osteuropa

  07.11.2025 Rheinfelden

Tausende von Einzelpersonen, Familien, Kirchgemeinden, Schulen und Firmen stellen jedes Jahr Weihnachtspäckli zusammen und verpacken sie liebevoll. Damit bringen sie Weihnachten ins Kriegsgebiet in der Ukraine, zu bedürftigen Familien in Moldawien, in Dorfschulen, Kinderund Altersheime ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote