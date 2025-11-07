Weihnachtspäckli für Osteuropa

Tausende von Einzelpersonen, Familien, Kirchgemeinden, Schulen und Firmen stellen jedes Jahr Weihnachtspäckli zusammen und verpacken sie liebevoll. Damit bringen sie Weihnachten ins Kriegsgebiet in der Ukraine, zu bedürftigen Familien in Moldawien, in Dorfschulen, Kinderund Altersheime ...

Tausende von Einzelpersonen, Familien, Kirchgemeinden, Schulen und Firmen stellen jedes Jahr Weihnachtspäckli zusammen und verpacken sie liebevoll. Damit bringen sie Weihnachten ins Kriegsgebiet in der Ukraine, zu bedürftigen Familien in Moldawien, in Dorfschulen, Kinderund Altersheime in Osteuropa. Überall verbreiten die Päckli aus der Schweiz grosse Freude. Am Samstag, 15. November, von 8 bis 13 Uhr, sammelt die Freie Evangelische Gemeinde und das Christliche Zentrum Rheinfelden vor der Migros Rheinfelden Lebensmittel, Hygieneartikel, Schreib- und Spielzeug, die vor Ort verpackt und dann an die zentrale Sammelstelle in der Schweiz gebracht werden. (mgt)