Weihnachtsdinner mit einem geplanten Mord

Mamma Mia, was für ein Abend!

Das diesjährige Weihnachtsessen der Offenen Jugendarbeit Möhlin (Jam!) fand unter dem Motto «Klassentreffen» statt und entpuppte sich als Krimidinner. Unterschiedliche Rollen führten zu einem spannenden Abend.

Alle Jahre wieder wird das Team der Offenen Jugendarbeit zu einem speziellen Weihnachtsessen eingeladen. Dieses Jahr fand ein Krimidinner im Restaurant «Mamma Mia» statt. Raphael lud zum Klassentreffen der Abschlussklasse 2008 ein. Da eine verborgene Briefbox der Klasse bei Bauarbeiten zum Vorschein kam, war das Interesse am Treffen gross. Es kam, wie es kommen musste: Verborgene Geheimnisse aus der Vergangenheit können in der Gegenwart zu Problemen führen. Der Mord an dem Schulleiter Ernst Möller war den Umständen geschuldet, dass der zukünftige Gemeindeammann aus Klassenhausen das Diplom zum Schulabschluss erschlichen hatte. Diese Information stand logischerweise in der Briefbox. Zum Schluss stand nicht nur fest, wer der Mörder war, sondern auch, wer die beste Verkleidung trug und wer die besten schauspielerischen Fähigkeiten an sich entdeckte. Ein mörderisch gut gelungener Abend. (mgt)

www.jamkultur.ch