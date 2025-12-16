Weihnachtliche Märchenwelt

Der Elternverein Frick schenkt der Bevölkerung einen liebevoll gestalteten Adventsweg.

12 Stationen, 1,5 Kilometer

Zwölf Häuschen, verteilt auf 1,5 Kilometer, mit Start beim Gemeindehaus in Frick und Ziel bei der reformierten Kirche, ergeben die Geschichte von Eli dem Eichhörnchen. Der Weg ist mit Laternen, Schneesternen und Elis Pfotenabdrücken markiert, die Stationen sind beleuchtet. Auf dem Weg finden sich sechs Rätsel-Aufgaben. An der Aussenwand jedes Häuschens findet sich ein QR-Code, welcher mit einem Smartphone gescannt werden kann. Anschliessend öffnet sich eine Audiodatei, in welcher die Geschichte vorgelesen wird. (sir)

