Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weihnachtliche Märchenwelt

  16.12.2025 Fokus
Fotos: Simone Rufli
Fotos: Simone Rufli

Der Elternverein Frick schenkt der Bevölkerung einen liebevoll gestalteten Adventsweg.

12 Stationen, 1,5 Kilometer

Zwölf Häuschen, verteilt auf 1,5 Kilometer, mit Start beim Gemeindehaus in Frick und Ziel bei der reformierten Kirche, ergeben die Geschichte von Eli dem Eichhörnchen. Der Weg ist mit Laternen, Schneesternen und Elis Pfotenabdrücken markiert, die Stationen sind beleuchtet. Auf dem Weg finden sich sechs Rätsel-Aufgaben. An der Aussenwand jedes Häuschens findet sich ein QR-Code, welcher mit einem Smartphone gescannt werden kann. Anschliessend öffnet sich eine Audiodatei, in welcher die Geschichte vorgelesen wird. (sir)
 

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote