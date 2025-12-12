Weihnachten rund um die Welt

Zum Jahresabschluss präsentiert das Eventlokal Kultschüür am 20. Dezember ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert. Dabei werden traditionelle Lieder und unbekannte Melodien zu hören sein. Unter dem Titel «Merry Christmas around the World» präsentieren die Münchner Jazzsängerin Stefanie Tornow und der Badener Jazzgitarrist Beat Baumli ein Programm in vorweihnachtlicher Stimmung. Die beiden sind unterwegs mit einer herrlichen Zusammenstellung von Weihnachtsliedern aus verschiedenen Kontinenten und verzaubern damit das Publikum immer wieder auf das Neue.

Voller Spielfreude und Energie, manchmal aber auch nachdenklich und tiefgründig, begegnen sich Stimme und Gitarre in wunderbarer Symbiose - unverwechselbar in der universel len Sprache des Jazz, aufgelockert durch brillante Soli und pulsierende Rhythmen. Bekannte amerikanische Weihnachtsstandards wie «Jingle Bells», «Santa Claus Is Coming To Town» und «Christmas Song» wechseln sich ab mit eher unbekannten Melodien, wie etwa dem «Papa Noel De Camiseta» aus Brasilien. Modern gestaltete, kreative, wie auch einfühlsame Arrangements von altbewährten Liedern wie «Stille Nacht» oder «God Rest You Merry Gentlemen» runden die festliche Reise ab.

Die Organisatoren der Kultschüür freuen sich, das Duo bereits zum zweiten Mal auf der Bühne in Laufenburg begrüssen zu können. Stefanie Tornow hat durch zahlreiche Konzerte auch mit ihren eigenen Formationen, dem Stefanie Tornow Quartett, Note Azure und den Munich Jazz Agents viele Fans gewonnen, die neben ihrer geschmeidigen Stimme auch ihre Experimentierfreudigkeit lieben. Schon als Kind begeisterte sie sich für Billie Holiday und Ella Fitzgerald und ihre grösste musikalische Leidenschaft gehört der Interpretation von Klassikern der Jazzliteratur. Ihr geschmackvolles Repertoire hält aber auch manche Entdeckung abseits der «Top Twenty» bereit. Beat Baumli ist seit Jahrzehnten als Freelance-Jazzgitarrist wie auch als Bandleader in zahlreichen Formationen unterwegs. Ursprünglich am Berklee College Of Music und an der Swiss Jazz School Bern ausgebildet, spielt er einen zeitlosen Jazzstil der sich durch die intensiven Studien und langjährige Bühnenerfahrung zu einem fesselnden musikalischen Ausdruck entwickelt hat. Er wurde auch mit einem seiner Trios für den Swiss Jazz Award 2015 nominiert. Der deutsche Jazz-Autor/Journalist Marcus Woelf le schrieb über ihn: «Beat Baumli ist wirklich ein vollendeter Begleiter, der seine Soli folgerichtig entwickelt! Er kann alles, stiehlt aber der Sängerin nicht die Show.» (mgt)

Konzert mit Beat Baumli und Stefanie Tornow, am Samstag, 20. Dezember, 20 Uhr, in der Kultschüür Laufenburg. Reservation: Telefon 004162 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch