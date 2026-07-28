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Weidetiere im Hitzestress

  28.07.2026 Fricktal
Sie sind derzeit nicht zu beneiden. Foto: Cyrill Rufli
Sie sind derzeit nicht zu beneiden. Foto: Cyrill Rufli

Sie fressen weniger, kommen seltener zum Wiederkäuen und müssen bereits jetzt mit Winterfutter versorgt werden – den Kühen bereitet die Hitze Probleme, den Landwirten Sorgen. Das FiBL steht beratend zur Seite.

Simone Rufli

«Wenn Kühe unter Hitzestress stehen, fressen sie ...

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