Weichen für die Zukunft gestellt

Der Radfahrerverein Helvetia Sulz hatte seine Mitglieder zur 116. Generalversammlung auf den Sörenhof in Bözen eingeladen. Das, um Erfolge der Saison 2025 zu feiern, neue Statuten einzuführen sowie um eine Neubesetzung des Vorstands und einen neuen Vereinspräsidenten zu wählen.

Nach der Begrüssung der vielzähligen Vereinsmitglieder und der Aufnahme der drei jungen Radfahrer Manuel Kalt, Levi Flückiger und Patrick Locher hielt Lukas Zumsteg zum letzten Mal in seiner zehnjährigen Amtszeit als Vereinspräsident mit seinem Jahresbericht Rückschau auf eine erfolgreiche Saison 2025. Die eigene Nachw uchsförderabteilung «Jungradler Sulz-Gansingen» arbeitet aktuell mit 17 Mädchen und Knaben. Gemeinsam Spass haben, sicheres Fahren mit den Miet-Rennrädern, Biken, Joggen und Turnen sind zentrale Punkte der Jungradler, während mehrere Rennfahrer des Vereins national und international Spitzenradrennsport treiben und wiederum schöne Erfolge feierten. Als aktuelles Aushängeschild des RV Sulz ist Fabian Weiss im Team Tudor unterwegs. Er zeigte in seiner ersten Saison als Berufsradrennfahrer beachtliche Leistungen, unter anderem an der Strade Bianchi oder anlässlich der Weltmeisterschaften der Strassenradrennfahrer in Kigali.

Zumsteg packte die Möglichkeit, um die wertvolle Arbeit der verschiedenen ausgebildeten Trainern und Leitern aus den eigenen Reihen zu würdigen und zu verdanken. Er erwähnte auch, dass sich der Verein in den letzten zehn Jahren gut weiterentwickelt hat. So wurde zum Beispiel vom Lotto-Match und vom Mannschaftszeitfahren Abschied genommen. Dafür wurden Etappen-Fernfahrten und Passfahrten für die Aktiven im Jahresprogramm installiert und mit der Erstausgabe des Gravel Vibes 2025 ein sehr guter Start einer neuen Radsport-Veranstaltung gemacht. Der nachhaltig organisierte Event trifft den Nagel der Zeit und soll künftig weiter ausgebaut werden. Nach der Ehrung von Jörg Wernli für 50 Jahre sowie Marcel Obrist und Hannes Stäuble für 40 Jahre Vereinstätigkeit gab es mit einem Kahoot-Quiz eine Auflockerung. Im zweiten Teil der Generalversammlung wurden die überarbeiteten Statuten erläutert. Das in die aktuelle Zeit passende Schriftwerk dient als Basis zur erfolgreichen Vereinsführung, ist selbstverständlich gendergerecht verfasst und beinhaltet die neuen Compliance Vorgaben von Swiss Olympic. Die Annahme dessen erfolgte einstimmig. Eine weitere Weichenstellung im Vorstand war das nächste Traktandum. Nachdem Kurt Bräm 30 Jahre die Kasse führte und der ehemalige Radprofi Lukas Zumsteg 10 Jahre das Präsidium innehatte, wurden die vorgeschlagenen neuen Kandidaten Michael Hayek als Kassier und Valeriano Vaccalluzzo als neuer Präsident ebenfalls einstimmig gewählt. Roger Kalt führt weiterhin das Sekretariat. Als Revisoren werden neu anstelle von Kurt Weiss und Beat Weiss die Rennfahrer Dominik Weiss und Fabian Weiss amten.

Ausblick

Das vorgestellte Jahresprogramm 2026 ist mit Veranstaltungen wie Velobörse, Sonntagstouren, Clubrennen, 3-Tages-Touren für Aktive und Jungradler, einem Besuch der Giro d’Italia Etappe im Tessin sowie dem Gravel Vibes Event und weiteren Treffpunkten vielversprechend und spannend. Mit Valeriano Vaccalluzzo führt der bisherige Vize-Präsident nun als Präsident einen der erfolgreichsten Radfahrervereine der Nation. Zusammen mit seinem neubesetzten Vorstand und den neu darin integrierten Sport- und Eventkommissionen wird er den Verein weiterentwickeln. Wie der abtretende Präsident Zumsteg im Jahresbericht ausführte, wird der neue Präsident gemeinsam mit den Mitliedern die gute vereinsinterne Kultur wie einen fruchtbaren Boden weiter pf legen, Neues anpflanzen und mit Hilfe vieler motivierter Mitglieder zum Blühen bringen. (mgt)