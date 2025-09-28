Wegenstetten: Ganzer Gemeinderat bestätigt

In Wegenstetten sind alle fünf Mitglieder des Gemeinderates für die nächste Amtsperiode bestätigt worden, ebenso der Ammann und der Vizeammann. Als Gemeinderat am meisten Stimmen erhalten hat Marc Stahel (266), gefolgt von Christoph Schreiber (263), Reto Schreiber (259), Giovanni Califano (252) und Felix Wendelspiess (243). Das absolute Mehr liegt bei 131 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 37,2 Prozent.

Als Ammann wiedergewählt wurde Felix Wendelspiess mit 194 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 131 Stimmen. Als Vizeammann bestätigt wurde Marc Stahel mit 214 Stimmen, bei einem absoluten von 134 Stimmen.