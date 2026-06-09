Wegenstetten bewegt auch die Kleinsten

Die Jugendförderung Wegenstetten führte ihre diesjährige Jugimeisterschaft durch und feierte gleichzeitig ihr 20-Jahr-Jubiläum. Motiviert massen sich die Kinder in verschiedenen Disziplinen und zeigten dabei vollen Einsatz. Währenddessen konnten ehemalige ...

20 Jahre Jugendförderung

Die Jugendförderung Wegenstetten führte ihre diesjährige Jugimeisterschaft durch und feierte gleichzeitig ihr 20-Jahr-Jubiläum. Motiviert massen sich die Kinder in verschiedenen Disziplinen und zeigten dabei vollen Einsatz. Währenddessen konnten ehemalige Leiterinnen und Leiter, langjährige Unterstützer sowie Eltern bei einem Apéro zusammenkommen und zahlreiche Fotos aus den vergangenen 20 Jahren bestaunen. Nach den Wettkämpfen sorgte die Festwirtschaft für das leibliche Wohl.

Eine besondere Herausforderung erwartete die ehemaligen Leiterinnen und Leiter und langjährigen Unterstützer: Während die Kinder ihre Wettkämpfe bestritten, mussten sie einen Tanz beziehungsweise einen Flashmob einstudieren, den sie dann vor der Rangverkündigung präsentierten.

Schreiber und Kym die Schnellsten

Bei der Siegerehrung gab es viele strahlende Kinderaugen. Den Titel «Schnellster Wegenstetter» sicherte sich Dionys Schreiber, während Lea Kym als «Schnellste Wegenstetterin» ausgezeichnet wurde. Im Anschluss blickte Präsidentin Karolina Stahel in ihrer Rede auf die vergangenen Jahre zurück. Dabei wurden drei langjährige Leiterinnen verabschiedet: Brigitte Mösch, die seit den Anfängen das KiTu leitete, Coralie Sacher sowie Corinna Dietwyler. Gleichzeitig durften neue Leiterinnen und Leiter willkommen geheissen werden.

Auch im Kernteam kommt es zu Veränderungen: Karolina Stahel (Präsidentin) und Susann Urich (Beisitzerin) geben ihre Ämter ab. Neu setzt sich das Kernteam wie folgt zusammen: Eliane Gut (Präsidentin), Vera Stocker (Beisitzerin), Carina Schreiber (Technische Leiterin), Patrick Schreiber (Aktuar) und Jasmin Schlienger (Finanzen). Die Jugendförderung Wegenstetten blickt dank vieler engagierter Helferinnen und Helfer auf ein gelungenes Jubiläumsfest und eine erfolgreiche Jugimeisterschaft zurück. (mgt)