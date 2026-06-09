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Wegenstetten bewegt auch die Kleinsten

  09.06.2026 Wegenstetten
Ein Hoch auf die Jugendförderung Wegenstetten. Foto: zVg
Ein Hoch auf die Jugendförderung Wegenstetten. Foto: zVg

20 Jahre Jugendförderung

Die Jugendförderung Wegenstetten führte ihre diesjährige Jugimeisterschaft durch und feierte gleichzeitig ihr 20-Jahr-Jubiläum. Motiviert massen sich die Kinder in verschiedenen Disziplinen und zeigten dabei vollen Einsatz. Währenddessen konnten ehemalige ...

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